Спасатель Халилов рассказал о последовательности действий в случае обморожения

Аттестованный спасатель МЧС, автор специального курса «Наука выживать» Эдуард Халилов рассказал, как восстановиться после длительного пребывания на холоде.

Обморожение может наступать не только при экстремальном холоде, но и при температуре воздуха около 0 °С. Чаще всего от мороза страдают пальцы рук и ног, а также нос и уши, сказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Если вы чувствуете, что замерзают конечности, вы можете просто «пригнать» в эту область кровь обычным растиранием. Растёрли себе пальцы рук, пошевелили пальцами внутри ботинок, растёрли уши, нос», — посоветовал он.

Однако если человек долго находился на открытом воздухе и перестал чувствовать пальцы, уши, нос, щёки — в этой ситуации растирание противопоказано.

«Задача человека — зайти как можно быстрее в тёплое помещение. Нужно расстегнуться, чтобы тёплый воздух начал прогревать тело. Нужно горячее сладкое питьё, можно съесть горячий жирный суп, чтобы организм получил калории для восстановления», — сказал Халилов.

Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.