Врач Руженцова перечислила факторы, влияющие на характер течения омикрон-штамма в России

Климатические условия и генетические особенности населения могут влиять на характер течения омикрон-штамма COVID-19 на территории России. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант (штамм коронавируса «омикрон». — RT), в связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания», — рассказала Руженцова в интервью Sputnik.

По имеющимся данным, омикрон-штамм COVID-19 быстрее распространяется среди невакцинированных, уточнила она.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».