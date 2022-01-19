В Национальном фитнес-сообществе рассказали о пользе скандинавской ходьбы после COVID-19

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Член правления Национального фитнес-сообщества Анна Полякова назвала скандинавскую ходьбу хорошим методом восстановления организма после COVID-19.
В Национальном фитнес-сообществе рассказали о пользе скандинавской ходьбы после COVID-19
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«Особенности движения грудной клетки при скандинавской ходьбе способствуют (правильному. — RT) движению лёгких, как следствие — восстанавливается объём легких и улучшается газообмен. Это очень важно с точки зрения реабилитации после коронавирусной инфекции», — заявила она в интервью Sputnik.

Также скандинавская ходьба подходит для людей с хроническими заболеваниями, которым противопоказаны другие физические нагрузки, подчеркнула Полякова.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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