В Национальном фитнес-сообществе рассказали о пользе скандинавской ходьбы после COVID-19
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«Особенности движения грудной клетки при скандинавской ходьбе способствуют (правильному. — RT) движению лёгких, как следствие — восстанавливается объём легких и улучшается газообмен. Это очень важно с точки зрения реабилитации после коронавирусной инфекции», — заявила она в интервью Sputnik.
Также скандинавская ходьба подходит для людей с хроническими заболеваниями, которым противопоказаны другие физические нагрузки, подчеркнула Полякова.
Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».