Психодраматерапевт Малинина рассказала, как справиться со стрессом от увольнения

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Психодраматерапевт Ольга Малинина рассказала, как справиться со стрессом от увольнения.
Психодраматерапевт Малинина рассказала, как справиться со стрессом от увольнения
  • Gettyimages.ru
  • © Audtakorn Sutarmjam / EyeEm

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что работа — это в первую очередь место, где человек занимается определённой деятельностью, а ему за это платят, поэтому чем яснее понимание своих надежд, тем легче окажется расставание.

Как считает Малинина, не стоит начинать активные действия сразу после получения уведомления — можно взять пару дней на передышку, чтобы прийти в себя, оценить текущую ситуацию и выбрать стратегию.

Также рекомендуется напомнить себе, что профессия и работа — не единственная роль человека в жизни.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.

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