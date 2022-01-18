Эксперт Машин высказался о перспективах рынка труда

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Эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин высказался о перспективах рынка труда.
Эксперт Машин высказался о перспективах рынка труда
  • РИА Новости

«Продолжится развитие электронной торговли, а значит, будут нужны специалисты в эту сферу. Речь прежде всего идёт об IT-специалистах», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, продолжат развиваться цифровые медиа, где также будет нехватка разных сотрудников, например, специалистов по коммуникациям, информационных аналитиков.

«Игроки сетевого питания будут конкурировать друг с другом за линейный персонал, конкуренция будет жёсткая. В США уже были примеры, когда владельцы закрывали свои рестораны или работали только на доставку из-за отсутствия сотрудников», — прогнозирует Машин.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.

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