Эксперт Машин высказался о перспективах рынка труда

Эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин высказался о перспективах рынка труда.

«Продолжится развитие электронной торговли, а значит, будут нужны специалисты в эту сферу. Речь прежде всего идёт об IT-специалистах», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, продолжат развиваться цифровые медиа, где также будет нехватка разных сотрудников, например, специалистов по коммуникациям, информационных аналитиков.

«Игроки сетевого питания будут конкурировать друг с другом за линейный персонал, конкуренция будет жёсткая. В США уже были примеры, когда владельцы закрывали свои рестораны или работали только на доставку из-за отсутствия сотрудников», — прогнозирует Машин.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.