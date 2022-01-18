Около 50 тысяч москвичей прошли обучение в центре «Моя карьера» за год

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Около 50 тыс. москвичей приняли участие в бесплатных групповых занятиях и индивидуальных консультациях центра занятости «Моя карьера» в 2021 году.
Около 50 тысяч москвичей прошли обучение в центре «Моя карьера» за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Как правило, к нам обращаются горожане, которым сложно найти работу самостоятельно. Они испытывают страх перед собеседованием и неуверенность в своих силах. Многие имеют большой практический опыт и знания, но не умеют правильно презентовать их», — заявила директор центра Ирина Швец.

По её словам, в «Моей карьере» разработана технология «доращивания» соискателей до современного рынка труда. Участники развивают коммуникативные и межличностные навыки, компьютерную грамотность, адаптивность, учатся решать проблемы и управлять эмоциями.

В настоящее время в центре доступно 325 авторских программ.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.

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