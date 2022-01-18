В Севастополе опубликовали список мест для крещенских купаний

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В Севастополе опубликовали перечень мест для крещенских купаний.
В Севастополе опубликовали список мест для крещенских купаний
  • Legion-Media

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

Отмечается, что купания пройдут 19 января в том числе на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также в районе причала №286 в бухте Казачьей, на территории пляжей «Омега» и «Хрустальный».

С вечера 18 января поисково-спасательные подразделения Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя будут работать в усиленном режиме. В местах купания запланировано дежурство медработников.

Также стало известно, что семь районов Бурятии подали заявку на проведение крещенских купаний, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В утверждённых местах уже идут работы по оборудованию купелей, огораживаются места стоянки автомобилей.

Ранее иеромонах-реаниматолог скорой помощи Феодорит (Сеньчуков) высказался о возможных рисках при купании в проруби на Крещение.

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