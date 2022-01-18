В Тверской области около 207 тысяч человек отдохнули в загородных комплексах и городских отелях в праздники

В Тверской области около 207 тыс. человек отдохнули в загородных комплексах и городских отелях в новогодние праздники.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. У нас огромное количество исторических памятников, мы обладаем богатыми природными ресурсами. Преимуществами территории является разветвлённая дорожная инфраструктура, близость к мегаполисам страны», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Также стало известно, что в Калининграде спрос на краткосрочную аренду загородных домов в 2021 году вырос на 35%, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Недвижимость».

Посуточная аренда загородного жилья в городе обойдётся в среднем в 8500 рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что национальный парк «Красноярские Столбы» принял 905 354 человека за 2021 год, что на 10% больше, чем годом ранее.