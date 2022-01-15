Нацпарк «Красноярские Столбы» принял более 905 тысяч человек за 2021 год
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу нацпарка.
В 2020 году из-за четырёхмесячного перерыва, связанного с пандемией, число туристов составило около 814 тыс.
Как отметили в пресс-службе, рост посещаемости можно объяснить не только снятием ограничительных мер, но и благоустройством парка. В частности, оборудована парковка и визит-центр.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область посетили 57 тыс. туристов в новогодние праздники.