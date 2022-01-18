Спецназ ЦВО ликвидировал базу условного противника в Оренбургской области

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали базу условного противника на учениях в Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56.

По сценарию мероприятий, с помощью беспилотников военные обнаружили долговременный укреплённый пункт условного противника, хорошо замаскированный в рельефе местности.

Подразделения спецназа на бронеавтомобилях «Тигр» совершили 200-километровый марш. Они выявили места расположения сил и средств охраны, определили пункт управления.

Во время тренировки использовались автоматы АК-12, пулемёты «Печенег», бесшумное оружие и взрывчатые вещества.

Также стало известно, что военнослужащие Западного военного округа задействованы в масштабных учениях в Ленинградской области, передаёт ФАН.

В манёврах участвуют мотострелковые, танковые и разведывательные подразделения.

«Совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных», — заявили в пресс-службе ЗВО.

Уточняется, что мероприятия боевой подготовки проводятся в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота «Касимов» провёл артиллерийские стрельбы в штормовую погоду.