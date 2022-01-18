Спецназ ЦВО ликвидировал базу условного противника в Оренбургской области
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Об этом сообщает RIA56.
По сценарию мероприятий, с помощью беспилотников военные обнаружили долговременный укреплённый пункт условного противника, хорошо замаскированный в рельефе местности.
Подразделения спецназа на бронеавтомобилях «Тигр» совершили 200-километровый марш. Они выявили места расположения сил и средств охраны, определили пункт управления.
Во время тренировки использовались автоматы АК-12, пулемёты «Печенег», бесшумное оружие и взрывчатые вещества.
Также стало известно, что военнослужащие Западного военного округа задействованы в масштабных учениях в Ленинградской области, передаёт ФАН.
В манёврах участвуют мотострелковые, танковые и разведывательные подразделения.
«Совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных», — заявили в пресс-службе ЗВО.
Уточняется, что мероприятия боевой подготовки проводятся в плановом режиме.
Ранее сообщалось, что экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота «Касимов» провёл артиллерийские стрельбы в штормовую погоду.