Медведев спрогнозировал увеличение притока мигрантов в Россию

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев спрогнозировал увеличение притока мигрантов в Россию, поэтому, по его словам, необходимо создать современную единую систему сбора и учёта информации о приезжих.
Медведев спрогнозировал увеличение притока мигрантов в Россию
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«Сегодня нам необходимо не просто подумать, а определиться с тем, каким образом сформировать единую систему сбора и учёта информации в этой сфере. Об этом министр внутренних дел говорит, что система может зависнуть и рухнуть просто потому, что она не обновляется, она старая, на неё не выделяются деньги», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Медведев, с опозданием почти на год идёт работа над проектом стратегии комплексной информатизации государственного управления миграционными процессами.

«До сих пор нет единой цифровой платформы, которая содержала бы информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках. Потребность в такой системе исключительно важна... Особенно с учётом того, что приток мигрантов в нашу страну, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, всё равно будет расти», — подчеркнул он.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России нужно совершенствовать миграционные процессы для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих на заработки.

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