Глава СК Бастрыкин: проблема преступности среди трудовых мигрантов требует нового подхода
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«Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности среди трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки», — сказал он.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев подписал указ, согласно которому трудовые мигранты будут получать в России патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение их лица и отпечатки пальцев рук.