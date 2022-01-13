Глава СК Бастрыкин: проблема преступности среди трудовых мигрантов требует нового подхода

В России нужно совершенствовать миграционные процессы для борьбы с растущей преступностью среди приезжающих на заработки, считает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

«Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности среди трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки», — сказал он.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев подписал указ, согласно которому трудовые мигранты будут получать в России патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение их лица и отпечатки пальцев рук.