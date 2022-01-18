В Башкирии четыре школьных автобуса застряли на дорогах из-за метели
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.
«В результате неблагоприятных погодных явлений в «снежный плен» попало четыре школьных автобуса в Бижбулякском, Туймазинском и Кармаскалинском районах. В автобусах находятся дети. Пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что ситуация находится под контролем.
Отмечается, что из-за непогоды транспорт также не мог проехать в других муниципалитетах региона.