В Башкирии четыре школьных автобуса застряли на дорогах из-за метели

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В трёх районах Башкирии из-за метели застряли четыре школьных автобуса с детьми.
В Башкирии четыре школьных автобуса застряли на дорогах из-за метели
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

«В результате неблагоприятных погодных явлений в «снежный плен» попало четыре школьных автобуса в Бижбулякском, Туймазинском и Кармаскалинском районах. В автобусах находятся дети. Пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что ситуация находится под контролем.

Отмечается, что из-за непогоды транспорт также не мог проехать в других муниципалитетах региона.

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