Володин: 41 из 51 пункта послания Путина Федеральному собранию 2021 года выполнен

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 41 из 51 пункта послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 2021 года выполнен

Об этом сообщило РИА Новости.

«Из 51 пункта плана законодательного обеспечения реализации послания 2021 года выполнен 41», — сказал Володин.

По его словам, ведётся работа по оставшимся десяти пунктам. В том числе шесть законопроектов приняты в первом чтении, ещё четыре — в стадии разработки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию в начале 2022 года.