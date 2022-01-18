Володин: 41 из 51 пункта послания Путина Федеральному собранию 2021 года выполнен
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- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
«Из 51 пункта плана законодательного обеспечения реализации послания 2021 года выполнен 41», — сказал Володин.
По его словам, ведётся работа по оставшимся десяти пунктам. В том числе шесть законопроектов приняты в первом чтении, ещё четыре — в стадии разработки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию в начале 2022 года.