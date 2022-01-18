Ректор МГУ Садовничий назвал уникальным случаем ситуацию с девятилетней Алисой Тепляковой

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Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова находится в непростой ситуации, заявил ректор университета Виктор Садовничий.
Ректор МГУ Садовничий назвал уникальным случаем ситуацию с девятилетней Алисой Тепляковой
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Алиса — это уникальный случай, девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она ещё ребенок. Моя позиция — сделать всё, чтобы достойно обучить эту девочку, будем всё делать, и преподаватели стараются», — цитирует ТАСС Садовничего.

Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ заявила, что факультет находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

В конце декабря появилась информация, что отец Тепляковой напал на заведующего кафедрой

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