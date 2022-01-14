Психфак МГУ заявил о давлении со стороны семьи девятилетней студентки Тепляковой

Пресс-служба факультета психологии МГУ заявила, что факультет находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию... Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов», — говорится в заявлении.

По мнению факультета, со стороны семьи студентки практически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов.

«К нашему большому сожалению и разочарованию, нашим уважительным отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов фактически злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых. Представляемая ими в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета», — добавляют в университете.

Факультет призывает семью Тепляковых соблюдать нормы устава вуза.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова учтёт мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

В конце декабря появилась информация, что отец Тепляковой напал на заведующего кафедрой.

Позднее родители девочки рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.