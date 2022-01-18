Нарышкин: государственный террор на Украине можно сравнить с временами Гитлера

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что на Украине в настоящее время происходит государственный террор, сравнимый с временами гитлеровской оккупации.

«После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война», — сказал Нарышкин на открытии выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017—2020)».

Как пишет РИА Новости, он добавил, что его порой не покидает ощущение, что «какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации, когда на оккупированных советских территориях, в том числе на территории советской Украины, многими тысячами уничтожались мирные граждане, жители этих территорий страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников».

В ноябре пресс-секретарь делегации самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский выразил мнение, что Киев стремится оправдать террор населения Донбасса путём фальсификации сути Минских соглашений.

По его словам, власти Украины пытаются создать «новую альтернативную реальность, в которой не существует Минских соглашений».