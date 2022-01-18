Нарышкин: государственный террор на Украине можно сравнить с временами Гитлера

Короткая ссылка
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что на Украине в настоящее время происходит государственный террор, сравнимый с временами гитлеровской оккупации.
Нарышкин: государственный террор на Украине можно сравнить с временами Гитлера
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война», — сказал Нарышкин на открытии выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017—2020)».

Как пишет РИА Новости, он добавил, что его порой не покидает ощущение, что «какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации, когда на оккупированных советских территориях, в том числе на территории советской Украины, многими тысячами уничтожались мирные граждане, жители этих территорий страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников».

В ноябре пресс-секретарь делегации самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский выразил мнение, что Киев стремится оправдать террор населения Донбасса путём фальсификации сути Минских соглашений.

По его словам, власти Украины пытаются создать «новую альтернативную реальность, в которой не существует Минских соглашений».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить