В Москве суд арестовал начальника двух рабочих, погибших при падении лифта в отеле

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В Москве суд арестовал начальника двух рабочих, погибших при падении лифта во время ремонтных работ в Президент-отеле.
В Москве суд арестовал начальника двух рабочих, погибших при падении лифта в отеле
  • Legion-Media

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом избрана мера пресечения сроком на два месяца в отношении Гелашвили Д.Б.» — заявили в пресс-службе.

Фигуранту предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлёкшем смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК России).

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих при падении лифта во время проведения ремонтных работ в Президент-отеле в Москве.

ЧП произошло 13 января.

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