В Омской области выявили 13 случаев инфицирования «омикроном»
- AP
В том числе два случая завозных. Остальные пациенты, у которых выявили «омикрон», не выезжали за пределы Омской области и не посещали мест массового скопления людей.
«Заболевшие изолированы, заболевание протекает в форме ОРВИ лёгкой степени тяжести, все контактные обследованы», — заявили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что проведены противоэпидемические мероприятия.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».