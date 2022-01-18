В Омской области выявили 13 случаев инфицирования «омикроном»

Первые 13 случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Омской области. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

В том числе два случая завозных. Остальные пациенты, у которых выявили «омикрон», не выезжали за пределы Омской области и не посещали мест массового скопления людей.

«Заболевшие изолированы, заболевание протекает в форме ОРВИ лёгкой степени тяжести, все контактные обследованы», — заявили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что проведены противоэпидемические мероприятия.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».