В Омской области выявили 13 случаев инфицирования «омикроном»

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Первые 13 случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Омской области. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.
В Омской области выявили 13 случаев инфицирования «омикроном»
  • AP

В том числе два случая завозных. Остальные пациенты, у которых выявили «омикрон», не выезжали за пределы Омской области и не посещали мест массового скопления людей.

«Заболевшие изолированы, заболевание протекает в форме ОРВИ лёгкой степени тяжести, все контактные обследованы», — заявили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что проведены противоэпидемические мероприятия.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона».

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