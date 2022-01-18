Гендиректором «Пятёрочки» назначен бывший глава «Перекрёстка» Курбатов

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Генеральным директором торговой сети «Пятёрочка» назначен Владислав Курбатов, ранее возглавлявший «Перекрёсток».
Гендиректором «Пятёрочки» назначен бывший глава «Перекрёстка» Курбатов
  • Legion-Media

«Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора торговой сети «Перекрёсток», назначен генеральным директором торговой сети «Пятёрочка», — говорится в сообщении компании X5 Group.

Отмечается, что прежний глава сети Сергей Гончаров принял решение покинуть компанию.

Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5 для обеспечения передачи дел.

23 сентября 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала торговым сетям «Пятёрочка» и «Магнит» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье.

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