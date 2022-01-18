Гендиректором «Пятёрочки» назначен бывший глава «Перекрёстка» Курбатов

Генеральным директором торговой сети «Пятёрочка» назначен Владислав Курбатов, ранее возглавлявший «Перекрёсток».

«Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора торговой сети «Перекрёсток», назначен генеральным директором торговой сети «Пятёрочка», — говорится в сообщении компании X5 Group.

Отмечается, что прежний глава сети Сергей Гончаров принял решение покинуть компанию.

Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5 для обеспечения передачи дел.

23 сентября 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала торговым сетям «Пятёрочка» и «Магнит» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье.