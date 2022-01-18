Гендиректором «Пятёрочки» назначен бывший глава «Перекрёстка» Курбатов
- Legion-Media
«Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора торговой сети «Перекрёсток», назначен генеральным директором торговой сети «Пятёрочка», — говорится в сообщении компании X5 Group.
Отмечается, что прежний глава сети Сергей Гончаров принял решение покинуть компанию.
Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5 для обеспечения передачи дел.
23 сентября 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала торговым сетям «Пятёрочка» и «Магнит» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье.