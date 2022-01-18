Минсельхоз России заявил об отсутствии массового тренда на подорожание кондитерских изделий
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
«Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Отмечается, что производители сдерживают резкий рост цен при помощи оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.
Ранее газета «Известия» сообщала, что пять крупнейших производителей кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля.