Минсельхоз России исключил дефицит вин и перебои в импорте
- globallookpress.com
Как отмечается в сообщении пресс-службы Минсельхоза, предпосылки для возникновения дефицита винодельческой продукции, а также перебоев в импортных поставках отсутствуют.
Ситуация на российском рынке винодельческой продукции обсуждалась 29 декабря с представителями заинтересованных ведомств, отраслевых ассоциаций, бизнес-сообщества и торговых сетей.
Ранее Минсельхоз назвал риски возможного подорожания муки, хлеба и подсолнечного масла.