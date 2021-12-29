Минсельхоз России исключил дефицит вин и перебои в импорте

Министерство сельского хозяйства России исключило возможность возникновения дефицита вин и перебоев в импорте из-за введения с 1 января новой классификации.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минсельхоза, предпосылки для возникновения дефицита винодельческой продукции, а также перебоев в импортных поставках отсутствуют.

Ситуация на российском рынке винодельческой продукции обсуждалась 29 декабря с представителями заинтересованных ведомств, отраслевых ассоциаций, бизнес-сообщества и торговых сетей.

Ранее Минсельхоз назвал риски возможного подорожания муки, хлеба и подсолнечного масла.