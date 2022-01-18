Вирусолог Нетёсов назвал меры предосторожности при крещенских купаниях на фоне пандемии

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Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов в стриме RT «Летучка» назвал меры предосторожности при крещенских купаниях на фоне пандемии коронавируса.
Вирусолог Нетёсов назвал меры предосторожности при крещенских купаниях на фоне пандемии
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

Он отметил необходимость ношения масок в местах массового скопления людей, отметив, что омикрон-штаммом многие «инфицируются бессимптомно, хотя вирус этот распространяют».

«Так что (необходимы. — RT) маски и вакцинация», — сказал Нетёсов.

Кроме того, Нетёсов отметил, что для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями окунание в прорубь представляет большую нагрузку.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оборудуют 215 мест для крещенских купаний.

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