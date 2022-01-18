Вирусолог Нетёсов назвал меры предосторожности при крещенских купаниях на фоне пандемии
- АГН «Москва»
- © Авилов Александр
Он отметил необходимость ношения масок в местах массового скопления людей, отметив, что омикрон-штаммом многие «инфицируются бессимптомно, хотя вирус этот распространяют».
«Так что (необходимы. — RT) маски и вакцинация», — сказал Нетёсов.
Кроме того, Нетёсов отметил, что для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями окунание в прорубь представляет большую нагрузку.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оборудуют 215 мест для крещенских купаний.