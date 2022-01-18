Эпидемиолог Горелов рассказал о сроках распространения омикрон-штамма до регионов России

Процесс распространения штамма коронавируса «омикрон» до регионов России может занять от двух недель. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли «омикрон», — цитирует газета «Известия» Горелова.

По его словам, «в настоящее время ввоз омикрон-штамма из-за границы уже не ключевой источник, есть распространение инфекции внутри страны, штамм появился в популяции».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что существуют доказательства, что «омикрон» менее серьёзен, чем другие штаммы коронавируса, но его нельзя недооценивать.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал возможность снижения заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России к концу января — началу февраля.

Также директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».