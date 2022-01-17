Риелтор Шевченко прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость в Тульской области

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Руководитель агентства «Единая служба недвижимости» Алексей Шевченко прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость в Тульской области.
Риелтор Шевченко прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость в Тульской области
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В беседе с Тульской службой новостей он заявил, что цены на вторичное жильё в 2022 году могут снизиться.

«Из-за снижения спроса снизится и цена на жильё, но большой коррекции ждать не стоит — на мой взгляд, в районе 5—10%. Однако ставка по ипотеке будет дороже, поэтому нет смысла ждать», — сказал он.

По его словам, купить квартиру по цене прошлого года ни у кого не получится, поэтому лучше решать вопрос здесь и сейчас.

Как добавил Шевченко, цены на частные дома вряд ли снизятся, домостроительство сохранит хорошую динамику.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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