В Башкирии усилили меры по борьбе с коронавирусом

В Башкортостане усилили меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом следует из указа главы региона Радия Хабирова.

«Запрещается проведение собраний трудовых коллективов и иных массовых мероприятий с количеством работников или приглашённых более 30 человек. Руководители государственных и муниципальных органов власти должны воздержаться от организации и проведения личных приёмов граждан», — говорится в заявлении.

Кроме того, на более поздний срок и до особого указания перенесли проведение физкультурно-массовых и культурно-массовых мероприятий.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия находится в «переломной точке» развития ситуации с коронавирусом.