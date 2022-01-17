В Башкирии усилили меры по борьбе с коронавирусом

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В Башкортостане усилили меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом следует из указа главы региона Радия Хабирова.
В Башкирии усилили меры по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Запрещается проведение собраний трудовых коллективов и иных массовых мероприятий с количеством работников или приглашённых более 30 человек. Руководители государственных и муниципальных органов власти должны воздержаться от организации и проведения личных приёмов граждан», — говорится в заявлении.

Кроме того, на более поздний срок и до особого указания перенесли проведение физкультурно-массовых и культурно-массовых мероприятий.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия находится в «переломной точке» развития ситуации с коронавирусом.

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