В Кировской области проверяют сообщения о высадке 11-летнего мальчика из автобуса

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Прокуратура Кировской области проверяет сообщения о высадке 11-летнего мальчика из автобуса.
В Кировской области проверяют сообщения о высадке 11-летнего мальчика из автобуса
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Об этом сообщает progorod43.

Инцидент произошёл вечером 13 января на Сормовской улице в Кирове. Ребёнок уснул в салоне. Кондуктор заметила мальчика уже после конечной остановки, когда автобус проезжал промзону, направляясь в парк. Пассажира высадили.

Инцидентом заинтересовался и региональный СК.

Ранее стало известно, что следователи проверяют сообщения о высадке ребёнка из автобуса посреди трассы Тюмень — Екатеринбург из-за несработавшего проездного.

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