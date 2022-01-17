В Кировской области проверяют сообщения о высадке 11-летнего мальчика из автобуса
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Об этом сообщает progorod43.
Инцидент произошёл вечером 13 января на Сормовской улице в Кирове. Ребёнок уснул в салоне. Кондуктор заметила мальчика уже после конечной остановки, когда автобус проезжал промзону, направляясь в парк. Пассажира высадили.
Инцидентом заинтересовался и региональный СК.
Ранее стало известно, что следователи проверяют сообщения о высадке ребёнка из автобуса посреди трассы Тюмень — Екатеринбург из-за несработавшего проездного.