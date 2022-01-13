В Тюмени проверяют сообщения о высадке девочки из автобуса посреди трассы

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Следователи проверяют сообщения о высадке ребёнка из автобуса посреди трассы Тюмень — Екатеринбург из-за несработавшего проездного.
В Тюмени проверяют сообщения о высадке девочки из автобуса посреди трассы
  • Legion-Media

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

«Следственными органами организована доследственная проверка по сообщению СМИ о кондукторе автобуса №100, который высадил несовершеннолетнюю девочку из-за несработавшего проездного билета на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты планируют дать правовую оценку всем обстоятельствам случившегося.

Ранее сообщалось, что в Кургане организовали проверку после информации о высадке ребёнка из автобуса в мороз.

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