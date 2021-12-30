В Кургане проверяют сообщения о высадке ребёнка из автобуса в мороз

В Курганской области проверяют сообщения о высадке мальчика из автобуса в поле в морозную погоду.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о факте высадки кондуктором автобуса ребёнка в поле на мороз», — заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Кургане. Отмечается, что 13-летний мальчик сел автобус, после чего транспорт отклонился от маршрута. Впоследствии мальчика высадили в поле, домой он добирался пешком.

Со своей стороны, представители мэрии Кургана рассказали, что автобус следовал по маршруту с заездом в микрорайон Чистое поле.

«Ребёнок ехал в автобусе и попросил остановить после 6 микрорайона, как только понял, что едет в неправильном направлении. По просьбе ребёнка автобус остановился, и ребёнок вышел на остановке», — уточнили в мэрии.

Там отметили, что от мальчика не поступало жалоб, и что он не просил кондуктора вернуть деньги.

В апреле член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников.