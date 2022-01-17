Замглавы МИД Грушко напомнил о военном дисбалансе НАТО и Калининградской области

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко напомнил, что после 1997 года членами НАТО стали страны Балтии и Польша, которые по своему военному потенциалу «перевешивают» вооружения России, развёрнутые за последние годы в Калининграде.

Замминистра отметил, что в 1990-е был ликвидирован Прибалтийский военный округ, откуда вывели все войска.

«И если посчитать нынешние балансы сторон, то всё становится очевидно. После 1997 года членами НАТО стали страны Балтии и Польша. Суммируем их уровни вооружений, программы закупок для развития вооружённых сил, включая наступательные, размещение на их территории контингентов и военной инфраструктуры США — и крен очевиден», — сказал Грушко в интервью «Коммерсанту».

Ранее телеканал NBC сообщал, что Соединённые Штаты на переговорах с Россией могут затронуть тему ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде.

Как отмечал в интервью CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не будет ни с кем обсуждать вывод вооружений из Калининградской области.