Замглавы МИД Грушко напомнил о военном дисбалансе НАТО и Калининградской области

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Заместитель главы российского МИД Александр Грушко напомнил, что после 1997 года членами НАТО стали страны Балтии и Польша, которые по своему военному потенциалу «перевешивают» вооружения России, развёрнутые за последние годы в Калининграде.
Замглавы МИД Грушко напомнил о военном дисбалансе НАТО и Калининградской области
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Замминистра отметил, что в 1990-е был ликвидирован Прибалтийский военный округ, откуда вывели все войска.

«И если посчитать нынешние балансы сторон, то всё становится очевидно. После 1997 года членами НАТО стали страны Балтии и Польша. Суммируем их уровни вооружений, программы закупок для развития вооружённых сил, включая наступательные, размещение на их территории контингентов и военной инфраструктуры США — и крен очевиден», — сказал Грушко в интервью «Коммерсанту».

Ранее телеканал NBC сообщал, что Соединённые Штаты на переговорах с Россией могут затронуть тему ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде.

Как отмечал в интервью CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не будет ни с кем обсуждать вывод вооружений из Калининградской области.

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