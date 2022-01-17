Кандидат медицинских наук Калинкин рассказал, как восстановить режим сна

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Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, действительный член Европейского Общества исследователей сна (ESRS), кандидат медицинских наук, рассказал, как восстановить режим сна.
Кандидат медицинских наук Калинкин рассказал, как восстановить режим сна
  • ©John Fedele
  • Gettyimages.ru

В беседе с kp.ru он отметил, что очень важно в первой половине дня как можно дольше пробыть в местах, освещённых солнцем, поскольку именно солнечный свет — регулятор выработки гормона сна мелатонина.

Поспособствует восстановить выработку мелатонина и прогулка, даже в пасмурную погоду. Также полезной является физическая активность.

Немаловажное значение имеет режим питания. По словам, Калинкина, за полчаса до сна можно позволить себе лёгкий ужин, но плотную пищу лучше есть не менее чем за четыре часа до сна. Продуктами для первой половины дня являются чай, кофе и шоколад из-за содержания кофеина.

Ещё одна рекомендация — за час-два до сна выключить компьютер, телевизор и другие гаджеты.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, в каких случаях может быть вреден дневной сон.

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