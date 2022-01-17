Врач Чиркова рассказала о мерах предосторожности при крещенских купаниях

Заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова рассказала о мерах предосторожности во время крещенских купаний.

«Если есть какие-то простудные заболевания или недавно болели простудным заболеванием, неважно, ковидом или другой вирусной инфекцией, а после выздоровления не прошло двух недель, то, безусловно, не нужно купаться», — цитирует «Радио 1» Чиркову.

Она отметила, что купание противопоказано при наличии хронических заболеваний в стадии обострения.

Эксперт добавила, что при отсутствии регулярной закалки нужно быть аккуратным и купаться только в хорошо подготовленных купелях.

Ранее стало известно, что более 13 тыс. спасателей и почти 2,5 тыс. единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний во всех регионах России.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал газете «Известия», что для купания в проруби нужно иметь полностью здоровое сердце и опыт в закалке.