Юрист Красовская напомнила, какие категории граждан имеют право на ежемесячные выплаты и помощь в виде соцсуслуг

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила, какие категории граждан имеют право на ежемесячные выплаты и помощь в виде набора социальных услуг.

«В частности, к ним относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие, награждённые орденами или медалями СССР за службу в указанный период, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, люди, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, это далеко не полный список льготников.

Кроме того, Красовская отметила, что в регионах ожидается прибавка к льготам. К примеру, в Пермском крае проиндексируют выплату ветеранам труда на 1,04.

«В Ульяновской области также будет своя индексация с 1 января, а именно повышение ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье. Она тоже составит 1,04», — сообщила юрист.

В Воронежской области повысят выплаты на проезд на 1,058 для многодетных семей.

Ранее сообщалось, что в России проиндексируют маткапитал и ряд пособий на 8,4%.