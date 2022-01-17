Вирусолог Чумаков назвал возможные сроки пика заболеваемости COVID-19

Пик волны заболеваемости коронавирусом придётся на середину февраля, заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков.

«Я думаю, что он будет где-то в середине февраля, самый пик, после которого пойдёт вниз», — сказал Чумаков в эфире «Радио 1».

По его словам, Россию ждёт схожий с Великобританией сценарий.

В то же время он допустил, что волна заболеваемости в России будет более широкой из-за меньшего числа привитых.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал возможность снижения инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в России к концу января — началу февраля.

Как сообщало ФАН, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой систем здравоохранения во всём мире.