Общество «Знание» подвело итоги работы в 2021 году

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Российское общество «Знание» подвело итоги работы в 2021 году.
Общество «Знание» подвело итоги работы в 2021 году
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт организации.

В 2021 году привлечено к работе более 7 тыс. лекторов, проведено свыше 500 мероприятий, 15 тыс. лекций по всей стране. Также организация открыла бесплатный доступ к «Библиотеке знаний».

Стартом «перезагрузки» общества стал просветительский марафон «Новое знание». В 2021 году состоялось два таких мероприятия.

Кроме того, организация запустила три проекта, нацеленных на поиск новых просветительских программ и поддержку талантливых людей, например, конкурс «Лига лекторов», передаёт «Взгляд».

«Знание» запустило инициативу «Разберёмся в вакцинах вместе». Помимо этого, состоялось четыре тематических марафона: «Дома со «Знанием», «Искусство ПоЗнания», «Наука и Знание» и «Марафон открытий».

Ранее сообщалось, что «Знание» организовало 500 просветительских форумов для молодёжи в 2021 году.

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