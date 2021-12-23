«Знание» организовало 500 просветительских форумов для молодёжи в 2021 году

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Свыше 500 городских молодёжных форумов состоялось в 2021 году в рамках проекта «Умный маршрут» Российского общества «Знание». Проект с мая по декабрь охватил 200 городов в 80 регионах страны.
«Знание» организовало 500 просветительских форумов для молодёжи в 2021 году
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

Мероприятия для старшеклассников и студентов затрагивали такие тематики, как наука, искусство, карьера и предпринимательство, лидерство, soft skills, финансовая грамотность и основы информационной безопасности, правовая культура, запуск стартапов.

Расширилась и география проекта. В числе самых крупных форумов — «PRO Будущее» в Вологде и Ставрополе, «Искусство: вчера, сегодня, завтра» в Краснодаре, «Анатомия маркетинга» в Санкт-Петербурге, «Импульс Знания» в Саранске, форум о лидерстве и soft skills во Владивостоке для волонтёров в области образования.

«С момента перезагрузки общества «Знание» в рамках «Умного маршрута» было организовано более 11 тыс. выступлений лекторов… Новый формат лекций, где можно быть не просто слушателем, но и участником диалога — в неформальной обстановке общаться с лекторами и задавать им вопросы — востребован. В них приняли участие более 100 тыс. старшеклассников и студентов», — отметил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», полуфиналисты и финалисты первого и второго сезонов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» награждены поездками по России в рамках проекта «Больше чем путешествие».

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