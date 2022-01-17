Глава Якутии заявил о значительном ухудшении ситуации с коронавирусом

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что за прошедшую неделю зафиксировано значительное ухудшение ситуации с коронавирусом.

Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

«Как и прогнозировалось, за прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация значительно ухудшилась», — написал Николаев.

По его словам, это касается не только Якутии, но и всей России в целом.

«Крайне быстрые темпы роста распространения болезни наблюдаются в Якутске, на который в среднем приходится теперь 75% заболевания», — заявил глава региона.

По его словам, необходимо быть готовыми к любому варианту развития обстановки, в том числе к значительному ухудшению и возможным вспышкам.

«Опасность представляет угроза распространения омикрон-штамма», — сказал он.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил, что в городе ожидается резкий «вертикальный» подъём заболеваемости коронавирусом.