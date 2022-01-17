Глава Якутии заявил о значительном ухудшении ситуации с коронавирусом
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Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
«Как и прогнозировалось, за прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация значительно ухудшилась», — написал Николаев.
По его словам, это касается не только Якутии, но и всей России в целом.
«Крайне быстрые темпы роста распространения болезни наблюдаются в Якутске, на который в среднем приходится теперь 75% заболевания», — заявил глава региона.
По его словам, необходимо быть готовыми к любому варианту развития обстановки, в том числе к значительному ухудшению и возможным вспышкам.
«Опасность представляет угроза распространения омикрон-штамма», — сказал он.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил, что в городе ожидается резкий «вертикальный» подъём заболеваемости коронавирусом.