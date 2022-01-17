Абрамченко: введение цифрового паспорта древесины помогло выявить серые схемы на рынке

Введение электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины способствовало выявлению серых схем на рынке и предотвращению незаконного вывоза леса, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Теперь, благодаря цифровизации, система не позволяет создать лесопользователю сопроводительный документ на партию, которая превышает фактический объём заготовленной на делянке древесины», — приводит телеканал «360» слова Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Также электронные паспорта помогли пресечь схему со сдачей лесных участков в субаренду без документов и вырубкой леса без подачи лесной декларации.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников прокомментировал ситуацию с ценами на пиломатериалы.