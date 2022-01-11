В Рослесхозе прокомментировали ситуацию с ценами на пиломатериалы

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Глава Рослесхоза Иван Советников прокомментировал ситуацию с ценами на пиломатериалы.
В Рослесхозе прокомментировали ситуацию с ценами на пиломатериалы
  • Gettyimages.ru

«Как ни странно, это последствия коронавируса, причём проблема, как и пандемия, общемировая. Из-за локдаунов люди оказались заперты дома и занялись строительством и ремонтом. Деньги, сэкономленные на поездках, ресторанах и развлечениях, пошли на стройматериалы. Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре- пять раз», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в настоящее время ситуация выправляется и цены на фанеру и доски уже пошли вниз.

Как прогнозирует Советников, к концу зимы ситуация может нормализоваться.

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