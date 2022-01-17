Путин продлил спецпредставителю президента Иванову срок госслужбы до 31 января 2023 года
- РИА Новости
Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу», — отмечается в документе.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому полномочия главы РФПИ Кирилла Дмитриева продлены на пять лет.