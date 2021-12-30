Полномочия главы РФПИ Кирилла Дмитриева продлены на пять лет
- РИА Новости
«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу с 17 января 2022 года», — говорится в документе.
Ранее Путин обратился к сотрудникам и партнёрам РФПИ по случаю юбилея создания фонда. Он отметил существенный вклад фонда в разработку и продвижение отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».