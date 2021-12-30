Полномочия главы РФПИ Кирилла Дмитриева продлены на пять лет

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Полномочия гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева продлеваются ещё на пять лет, указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Полномочия главы РФПИ Кирилла Дмитриева продлены на пять лет
  • РИА Новости

«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу с 17 января 2022 года», — говорится в документе.

Ранее Путин обратился к сотрудникам и партнёрам РФПИ по случаю юбилея создания фонда. Он отметил существенный вклад фонда в разработку и продвижение отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».

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