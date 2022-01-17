В Крыму министр жилищной политики и начальник службы автодорог подали в отставку

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об отставке министра жилищной политики и госстройнадзора республики Максима Скорина и начальника региональной службы автомобильных дорог Валерия Васякина.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, Скорин и Васякин написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона.