В Крыму министр жилищной политики и начальник службы автодорог подали в отставку

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об отставке министра жилищной политики и госстройнадзора республики Максима Скорина и начальника региональной службы автомобильных дорог Валерия Васякина.
В Крыму министр жилищной политики и начальник службы автодорог подали в отставку
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале

По его словам, Скорин и Васякин написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона.

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