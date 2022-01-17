В Крыму министр жилищной политики и начальник службы автодорог подали в отставку
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об отставке министра жилищной политики и госстройнадзора республики Максима Скорина и начальника региональной службы автомобильных дорог Валерия Васякина.
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, Скорин и Васякин написали заявления об увольнении по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона.
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