Глава Коми Уйба отправил в отставку правительство республики

Глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона.

Как говорится на сайте республики, об этом он сказал на пресс-брифинге.

«Я принял решение о роспуске правительства Республики Коми и хочу поблагодарить коллег за совместную работу. Условия были экстремальные. Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства», — цитирует Уйбу ТАСС.

По его словам, первоочередная задача обновлённого состава правительства республики — вывести экономику на качественно новый уровень по пути развития обрабатывающих производств, производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов.

Отмечается, что полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахтямовну Ахмееву.

В ноябре 2021 года вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин подал прошение об отставке.

Он совмещал должности заместителя председателя правительства Крыма и министра сельского хозяйства.