Глава Коми Уйба отправил в отставку правительство республики

Короткая ссылка
Глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона.
Глава Коми Уйба отправил в отставку правительство республики
  • РИА Новости

Как говорится на сайте республики, об этом он сказал на пресс-брифинге.

«Я принял решение о роспуске правительства Республики Коми и хочу поблагодарить коллег за совместную работу. Условия были экстремальные. Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства», — цитирует Уйбу ТАСС.

По его словам, первоочередная задача обновлённого состава правительства республики — вывести экономику на качественно новый уровень по пути развития обрабатывающих производств, производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов.

Отмечается, что полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахтямовну Ахмееву.

В ноябре 2021 года вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин подал прошение об отставке.

Он совмещал должности заместителя председателя правительства Крыма и министра сельского хозяйства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить