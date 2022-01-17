РИА Новости: ограбившие в Подмосковье вдову Градского скрылись на белом Mercedes

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Ограбившие в Подмосковье вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, по её словам, скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: ограбившие в Подмосковье вдову Градского скрылись на белом Mercedes
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«После совершения преступления трое предполагаемых грабителей сели в её авто, доехали до трассы М-3 «Украина» и вышли. Далее они сели на белый Mercedes с московскими номерами (799) и уехали», — цитирует РИА Новости свой источник.

Отмечается, что, согласно базе данных ГИБДД, номера автомобиля, названные Коташенко, не зарегистрированы на автомобиль Mercedes.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье ограбили вдову певца Александра Градского

По предварительной информации, сумма ущерба — 100 млн рублей.

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