Бочкарёв: в Москве почти вдвое перевыполнили план по вводу недвижимости в 2021 году

В Москве почти вдвое перевыполнили план по вводу недвижимости по итогам 2021 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«По итогам прошедшего 2021 года в Москве почти вдвое перевыполнен годовой план по вводу недвижимости: введено более 16 млн кв. м различной недвижимости при изначальном плановом показателе 8,5 млн «квадратов», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что также почти в два раза перевыполнен план по жилью: введено около 7,8 млн кв. м жилой недвижимости при плане 4 млн.

Кроме того, построено и введено в эксплуатацию почти 90 объектов социальной инфраструктуры, причём город примерно на треть превзошёл плановые показатели по вводу детских садов.

Ранее сообщалось, что в Москве построили и ввели в эксплуатацию 790 объектов социальной инфраструктуры с 2011 года.