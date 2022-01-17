В Москве за сутки выявили более 7500 случаев COVID-19

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В Москве за сутки выявили 7529 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве за сутки выявили более 7500 случаев COVID-19
  • РИА Новости

«В Москве выявлено 7529 новых случаев... За сутки госпитализированы 736 человек, скончались 67 пациентов. На ИВЛ находятся 515 человек», — говорится в заявлении московского оперштаба в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что в городе выздоровели ещё 1805 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 909 491.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более чем у 50% заболевших коронавирусом в городе выявляют штамм «омикрон».

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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