В Москве за сутки выявили более 7500 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 7529 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

«В Москве выявлено 7529 новых случаев... За сутки госпитализированы 736 человек, скончались 67 пациентов. На ИВЛ находятся 515 человек», — говорится в заявлении московского оперштаба в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что в городе выздоровели ещё 1805 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 909 491.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более чем у 50% заболевших коронавирусом в городе выявляют штамм «омикрон».

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».