Собянин: в Москве более чем у 50% заболевающих коронавирусом выявляют «омикрон»

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что на сегодняшний день более чем у 50% заболевающих коронавирусом в городе выявляют штамм «омикрон».
Собянин: в Москве более чем у 50% заболевающих коронавирусом выявляют «омикрон»
  • Legion-Media

По его словам, ситуация с COVID-19 осложняется с каждым днём в связи с тем, что штамм «омикрон» начинает доминировать в доле заболевших.

«Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие «омикроном», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Собянин заявил, что число выявленных случаев коронавируса в столице в субботу, 15 января, может достигнуть 7 тыс.

14 января стало известно, что в Москве за сутки выявили 5712 случаев коронавирусной инфекции.

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