В Москве за сутки выявили 5712 случаев коронавируса

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В российской столице выявили наибольшее среди всех регионов число новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки.
В Москве за сутки выявили 5712 случаев коронавируса
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«Москва — 5712, Санкт-Петербург — 2708, Московская область — 1990», — следует из официальных данных.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Туве — 15, Ненецком автономном округе (шесть) и Чукотском автономном округе (четыре).

Всего за сутки в России выявили 23 820 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 21 155 заболевших.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам вместе с Минздравом подготовиться к оказанию медицинской помощи на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса, а также увеличить объёмы тестирования населения.

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