В Воронежской области возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

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В Воронежской области было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД после аварии, в результате которой погибли три человека.
В Воронежской области возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
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Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе М4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области погибли трое взрослых и пострадал один ребёнок.

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