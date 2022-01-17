В Воронежской области возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

В Воронежской области было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД после аварии, в результате которой погибли три человека.

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Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа». «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в релизе. Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе М4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области погибли трое взрослых и пострадал один ребёнок.