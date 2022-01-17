Первые случаи штамма «омикрон» выявлены в Северной Осетии

Руководитель управления Роспотребнадзора Северной Осетии Алан Тибилов заявил, что в регионе зафиксировали первые случаи омикрон-штамма коронавируса.

«На территории республики выявлено два случая заболевания «омикроном», но пока... доминирует «дельта», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация на территории республики стабильна.

Ранее сообщалось, что первые четыре случая инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Свердловской области.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».